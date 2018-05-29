Эксперт оценил призыв социал-демократов Германии к тесному диалогу с Россией

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Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил призыв социал-демократов Германии к тесному диалогу с Россией.

Как отметил эксперт, мнение заместителя председателя бундестага Томаса Оппермана с точки зрения здравого смысла абсолютно понятно, но для немецкого политика высказывание подобных идей в нынешних реалиях является мужественным решением.

«В настоящий момент эта идея является некой утопией. Сама по себе привлекательна, но её реализация пока невозможна по объективным причинам», — считает Почта.

По его словам, для начала Европе нужно обрести определённую независимость от США, чтобы начать находить взаимовыгодные формы сосуществования с Россией.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.

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