Южная Осетия откроет посольство в Сирии

Южная Осетия намерена открыть посольство на территории Сирии. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Медоев.

Он отметил, что признание Южной Осетии со стороны САР является важным политическим событием в международной жизни республики, передаёт ТАСС.

«Это большая честь и большая ответственность. Мы готовы к этой ответственности. Безусловно, нам предстоит ещё немало сделать для дальнейшего развития наших двусторонних отношений, которые имеют хорошую перспективу. Южная Осетия откроет своё посольство в Сирии, и это чётко прописано в коммюнике», — заявил он.

По словам дипломата, работа в этом направлении уже идёт.

Ранее стало известно, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

После этого в Грузии приступили к процедуре разрыва дипломатических отношений с Сирией.