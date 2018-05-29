Грушко: Россия учтёт в военном планировании намерение Польши разместить базу США

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал сообщения о том, что Польша готова заплатить $2 млрд, чтобы американцы разместили на её территории свою военную базу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разумеется, в нашем военном планировании мы должны учитывать те силы и средства, которые могут быть размещены на этих территориях», — сказал Грушко в кулуарах международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», отвечая на просьбу прокомментировать возможность размещения в Польше базы США.

По его словам, российская сторона в настоящее время делает «всё возможное, чтобы обнулить эти действия».

Он добавил, что для европейцев рано или поздно станет ясно, что «безопасность в Европе невозможно обеспечить против России и без России».

Ранее независимый политический аналитик Александр Асафов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что Польша готова заплатить $2 млрд, чтобы американцы разместили на её территории свои военные базы. По его словам, это является спланированной реакцией на ряд внешнеполитических аспектов в Евросоюзе.