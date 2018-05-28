В Совфеде не исключили ответа России на размещение в Польше американской базы
- Комплекс ПВО С-400 "Триумф". © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
«Российское дипломатическое сообщество продолжает свою работу на этом направлении, рассчитывая предупредить это решение или убедить Польшу отказаться от него», — цитирует РИА Новости сенатора.
По его словам, «несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию». Он добавил, что, насколько ему известно, такие мероприятия уже проводятся.
При этом сенатор не стал уточнять, в чём заключаются эти мероприятия.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с ФАН оценил готовность Польши заплатить за размещение у себя военных баз США. По его словам, Европа и так переполнена войсками и базами НАТО.