В Совфеде не исключили ответа России на размещение в Польше американской базы

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал сообщения о том, что Польша готова заплатить $2 млрд за то, чтобы американцы разместили на её территории свою военную базу.

«Российское дипломатическое сообщество продолжает свою работу на этом направлении, рассчитывая предупредить это решение или убедить Польшу отказаться от него», — цитирует РИА Новости сенатора.

По его словам, «несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию». Он добавил, что, насколько ему известно, такие мероприятия уже проводятся.

При этом сенатор не стал уточнять, в чём заключаются эти мероприятия.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с ФАН оценил готовность Польши заплатить за размещение у себя военных баз США. По его словам, Европа и так переполнена войсками и базами НАТО.