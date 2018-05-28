В Совфеде не исключили ответа России на размещение в Польше американской базы

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал сообщения о том, что Польша готова заплатить $2 млрд за то, чтобы американцы разместили на её территории свою военную базу.
В Совфеде не исключили ответа России на размещение в Польше американской базы
  • Комплекс ПВО С-400 "Триумф". © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Российское дипломатическое сообщество продолжает свою работу на этом направлении, рассчитывая предупредить это решение или убедить Польшу отказаться от него», — цитирует РИА Новости сенатора.

По его словам, «несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию». Он добавил, что, насколько ему известно, такие мероприятия уже проводятся.

При этом сенатор не стал уточнять, в чём заключаются эти мероприятия.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с ФАН оценил готовность Польши заплатить за размещение у себя военных баз США. По его словам, Европа и так переполнена войсками и базами НАТО.

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