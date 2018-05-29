Земан заявил, что вновь назначит Бабиша премьер-министром Чехии

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что в период до 15 июня намерен назначить Андрея Бабиша премьер-министром страны.

«До 15 июня я совершенно точно повторно назначу премьером Андрея Бабиша», — цитирует чешского лидера ТАСС.

При этом Земан подчеркнул, что таким образом правительство государства, по его мнению, будет сформировано значительно быстрее.

Президент надеется, что Бабиш в течение двух недель после назначения представит ему список кандидатов на посты министров.

Ранее Бабиш заявил, что в настоящий момент переход страны на евро не является приоритетом для государства.

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