Земан заявил, что вновь назначит Бабиша премьер-министром Чехии
«До 15 июня я совершенно точно повторно назначу премьером Андрея Бабиша», — цитирует чешского лидера ТАСС.
При этом Земан подчеркнул, что таким образом правительство государства, по его мнению, будет сформировано значительно быстрее.
Президент надеется, что Бабиш в течение двух недель после назначения представит ему список кандидатов на посты министров.
Ранее Бабиш заявил, что в настоящий момент переход страны на евро не является приоритетом для государства.