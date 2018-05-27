Премьер Чехии не считает переход на евро приоритетом для страны
Об этом сообщает ТАСС.
«Я доволен, что мы сохранили крону. С нашей валютой всё в порядке. Вступление Чехии в еврозону и переход республики в расчёты на евро не является приоритетом», — сказал он.
Он также уточнил, что считает, что переход страны на евро нанёс бы ущерб чешской экономике. По его словам, власти Чехии не собираются участвовать в погашении греческих и итальянских долгов, что, по его оценке, придётся делать государствам-членам еврозоны.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о проблемах еврозоны.