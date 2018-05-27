Премьер Чехии не считает переход на евро приоритетом для страны

Короткая ссылка
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в настоящий момент переход страны на евро не является приоритетом для государства.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я доволен, что мы сохранили крону. С нашей валютой всё в порядке. Вступление Чехии в еврозону и переход республики в расчёты на евро не является приоритетом», — сказал он.

Он также уточнил, что считает, что переход страны на евро нанёс бы ущерб чешской экономике. По его словам, власти Чехии не собираются участвовать в погашении греческих и итальянских долгов, что, по его оценке, придётся делать государствам-членам еврозоны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о проблемах еврозоны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Региональная экономика Финансы
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить