Премьер Чехии не считает переход на евро приоритетом для страны

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в настоящий момент переход страны на евро не является приоритетом для государства.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я доволен, что мы сохранили крону. С нашей валютой всё в порядке. Вступление Чехии в еврозону и переход республики в расчёты на евро не является приоритетом», — сказал он.

Он также уточнил, что считает, что переход страны на евро нанёс бы ущерб чешской экономике. По его словам, власти Чехии не собираются участвовать в погашении греческих и итальянских долгов, что, по его оценке, придётся делать государствам-членам еврозоны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о проблемах еврозоны.