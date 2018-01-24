Президент Чехии принял отставку правительства
Сообщается, что чешский лидер поручил Бабишу сформировать новый кабинет министров.
По словам Земана, он вновь назначит Бабиша премьером в течение февраля, независимо от результатов второго тура президентских выборов, поскольку срок действия нынешнего мандата у Земана истекает 8 марта.
16 января парламент Чехии отказал в доверии правительству Андрея Бабиша. На следующий день кабмин подал в отставку.
26—27 января в Чехии пройдёт второй тур президентских выборов, в котором участвуют Земан и экс-председатель Академии наук Иржи Драгош.