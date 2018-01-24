Президент Чехии принял отставку правительства

Президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства меньшинства, возглавляемого премьером Андреем Бабишем, передаёт Чешское телевидение.

Сообщается, что чешский лидер поручил Бабишу сформировать новый кабинет министров.

По словам Земана, он вновь назначит Бабиша премьером в течение февраля, независимо от результатов второго тура президентских выборов, поскольку срок действия нынешнего мандата у Земана истекает 8 марта.

16 января парламент Чехии отказал в доверии правительству Андрея Бабиша. На следующий день кабмин подал в отставку.

26—27 января в Чехии пройдёт второй тур президентских выборов, в котором участвуют Земан и экс-председатель Академии наук Иржи Драгош.