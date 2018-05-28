В Совфеде оценили шансы евроскептиков в Италии на формирование нового правительства

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с ФАН заявил, что шансы евроскептиков в парламенте Италии на формирование нового правительства не очень велики.

Как пояснил сенатор, для этого нужно преодолеть сопротивление действующего президента Серджо Маттареллы — сторонника евроинтеграции.

По словам Пушкова, даже если противникам пребывания Италии в ЕС удастся объявить импичмент, нужно будет сначала утвердить нового главу государства, а затем отправить ему на утверждение новый состав правительства.

Более вероятным сенатор считает проведение в ближайшем будущем очередных выборов в Италии, которые вряд ли добавят определённости.

«Италия вступает в зону правового кризиса и неопределённости — случай в её истории далеко не первый», — добавил Пушков.

Ранее завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с НСН прокомментировал слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о «ненадёжности» США для ЕС.