В Совфеде оценили шансы евроскептиков в Италии на формирование нового правительства
Как пояснил сенатор, для этого нужно преодолеть сопротивление действующего президента Серджо Маттареллы — сторонника евроинтеграции.
По словам Пушкова, даже если противникам пребывания Италии в ЕС удастся объявить импичмент, нужно будет сначала утвердить нового главу государства, а затем отправить ему на утверждение новый состав правительства.
Более вероятным сенатор считает проведение в ближайшем будущем очередных выборов в Италии, которые вряд ли добавят определённости.
«Италия вступает в зону правового кризиса и неопределённости — случай в её истории далеко не первый», — добавил Пушков.
Ранее завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с НСН прокомментировал слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о «ненадёжности» США для ЕС.