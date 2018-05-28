В Австралии построили забор для защиты от диких кошек

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Агентство по сохранению дикой природы Австралии завершило строительство забора длиной 44 километра, который должен оградить местных животных от диких кошек.
В Австралии построили забор для защиты от диких кошек
  • © Australian Wildlife Conservancy

В агентстве отметили, что дикие кошки убивают более 3 млн птиц, рептилий и млекопитающих на территории Австралии каждый день.

«Необходимо срочно принять меры для защиты и восстановления популяции наиболее уязвимых», — говорится в сообщении агентства.

Всего, как отмечается, было огорожено более 9 тыс. гектаров в австралийском заповеднике Newhaven.

Данные меры, по данным агентства, способствуют сохранению по меньшей мере одиннадцати видов млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее американские и канадские учёные заявили о быстром вымирании белых медведей от голода.

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