Ученые России и США впервые изучат белых медведей на Чукотке с помощью квадрокоптеров
«Исследования с помощью квадрокоптеров будут проводиться осенью 2018 года. Работать с техникой будут сотрудники заповедника, а полученные данные будем анализировать с американскими коллегами вместе с результатами осенних учётов медведя на острове», — сказал он.
Груздев добавил, что также на острове Врангеля осенью планируется использовать радиоошейники, чтобы отследить, куда перемещается медведь.
«Пока из всех способов исследований в дикой природе ошейник — наиболее доступный способ изучить белого медведя», — пояснил он.
Ранее американские и канадские учёные заявили о быстром вымирании белых медведей от голода.