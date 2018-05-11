Ученые России и США впервые изучат белых медведей на Чукотке с помощью квадрокоптеров

Короткая ссылка
Российские учёные в рамках совместной с США исследовательской программы впервые будут изучать белых медведей на острове Врангеля с помощью квадрокоптеров. Об этом заявил директор государственного заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев.

«Исследования с помощью квадрокоптеров будут проводиться осенью 2018 года. Работать с техникой будут сотрудники заповедника, а полученные данные будем анализировать с американскими коллегами вместе с результатами осенних учётов медведя на острове», — сказал он. 

Груздев добавил, что также на острове Врангеля осенью планируется использовать радиоошейники, чтобы отследить, куда перемещается медведь. 

«Пока из всех способов исследований в дикой природе ошейник — наиболее доступный способ изучить белого медведя», — пояснил он. 

Ранее американские и канадские учёные заявили о быстром вымирании белых медведей от голода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Биология
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных