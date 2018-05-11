Ученые России и США впервые изучат белых медведей на Чукотке с помощью квадрокоптеров

Российские учёные в рамках совместной с США исследовательской программы впервые будут изучать белых медведей на острове Врангеля с помощью квадрокоптеров. Об этом заявил директор государственного заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев.

«Исследования с помощью квадрокоптеров будут проводиться осенью 2018 года. Работать с техникой будут сотрудники заповедника, а полученные данные будем анализировать с американскими коллегами вместе с результатами осенних учётов медведя на острове», — сказал он.

Груздев добавил, что также на острове Врангеля осенью планируется использовать радиоошейники, чтобы отследить, куда перемещается медведь.

«Пока из всех способов исследований в дикой природе ошейник — наиболее доступный способ изучить белого медведя», — пояснил он.

Ранее американские и канадские учёные заявили о быстром вымирании белых медведей от голода.