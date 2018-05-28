В Госдуме оценили готовность Польши заплатить за размещение у себя военных баз США

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с ФАН оценил готовность Польши заплатить за размещение у себя военных баз США.

«Размещение в Польше постоянной военной базы США — это из разряда шагов, которые не способствуют мирному сосуществованию стран в центре Европы», — заявил Красов.

По его словам, Европа и так переполнена войсками и базами НАТО.

Как отметил депутат, любые противоречия можно решить только за столом переговоров.

Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН прокомментировал готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше.

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