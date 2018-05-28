В Германии молния ударила в двух девушек, делавших селфи

На западе Германии молния ударила в двух девушек, которые в этот момент делали селфи, сообщает Associated Press.

Отмечается, что они обе получили серьёзные травмы.

В сообщении говорится, что 23-летнюю молодую девушку и её 21-летнюю подругу обнаружили лежащими на земле, одежда на них была разорвана.

Одна из пострадавших в настоящее время находится в реанимации.

По словам второй девушки, последнее, что она помнит, — это как они с подругой шли по тропинке и снимали друг друга на смартфоны.

Ранее сообщалось, что в провинции Ширнак на юго-востоке Турции 12 учеников старших классов пострадали в результате удара молнии во время пикника.