В Турции 12 школьников пострадали от удара молнии
В провинции Ширнак на юго-востоке Турции 12 учеников старших классов пострадали в результате удара молнии в дерево.
Об этом сообщает газета Daily Sabah.
Отмечается, что группа учеников 11-го класса устроили пикник у дерева, в которое попала молния.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пострадавших отвезли в больницу.
Ранее сообщалось, что в Индии от ударов молний погибли 13 и пострадали более 25 человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: