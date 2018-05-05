В Турции 12 школьников пострадали от удара молнии

В провинции Ширнак на юго-востоке Турции 12 учеников старших классов пострадали в результате удара молнии в дерево.

Об этом сообщает газета Daily Sabah.

Отмечается, что группа учеников 11-го класса устроили пикник у дерева, в которое попала молния.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пострадавших отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Индии от ударов молний погибли 13 и пострадали более 25 человек.