СМИ: В Индии из-за ударов молний погибли 13 человек и более 25 пострадали
- globallookpress.com
- © Vishal Bhatnagar
Об этом информирует Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленного представителя индийского Государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями.
«Большинство из них находились не в домах и работали на своих полях в то время, когда молния ударила по ним», — рассказал он.
Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии.
По словам чиновника, в связи с произошедшим во всех районах выпустили предупреждения, а также приняли необходимые меры предосторожности.
В сентябре 2017 года во Франции 15 человек пострадали в результате удара молнии на фестивале.