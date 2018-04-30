СМИ: В Индии из-за ударов молний погибли 13 человек и более 25 пострадали

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В Индии в результате ударов молний в разных районах региона Западная Бенгалия в ночь на 30 апреля погибли по меньшей мере 13 человек, ещё более 25 получили травмы.
СМИ: В Индии из-за ударов молний погибли 13 человек и более 25 пострадали
  • globallookpress.com
  • © Vishal Bhatnagar

Об этом информирует Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленного представителя индийского Государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями. 

«Большинство из них находились не в домах и работали на своих полях в то время, когда молния ударила по ним», — рассказал он. 

Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии. 

По словам чиновника, в связи с произошедшим во всех районах выпустили предупреждения, а также приняли необходимые меры предосторожности.

В сентябре 2017 года во Франции 15 человек пострадали в результате удара молнии на фестивале.

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