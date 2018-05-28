Эксперт прокомментировал решение Трампа и Абэ встретиться до саммита США и КНДР

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ имени Ломоносова Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа провести встречу в преддверии готовящегося саммита США и КНДР.
Эксперт прокомментировал решение Трампа и Абэ встретиться до саммита США и КНДР
  • © Mandel Ngan
  • AFP

«Вопрос КНДР и конфликта на Корейском полуострове для Японии играет очень важную роль с точки зрения безопасности этой страны. Шаг Северной Кореи в направлении обладания ядерным и ракетным оружием, конечно, ставит Японию в сложное положение, и она в большей степени заинтересована в денуклеаризации Корейского полуострова, чем США. Кроме того, Япония заинтересована не только в том, чтобы встреча между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась, но и чтобы она имела реальное продолжение — это японцев беспокоит. Я думаю, что именно с этим связана инициатива провести такую встречу между Трампом и Абэ», — отметил Рогулёв.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться до саммита США и КНДР.

27 мая лидер КНДР Ким Чен Ын во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил своё «твёрдое намерение» встретиться с Трампом.

 

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