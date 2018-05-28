В МИД назвали число подпавших под санкции США российских граждан

В МИД России заявили, что всего под санкции США подпали 245 граждан России и 439 юридических лиц.

Об этом на заседании международного комитета Совета Федерации рассказал директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

«Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при (бывшем президенте США Бараке. — RT) Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против России 52 раза. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц», — сказал Борисенко.

Ранее стало известно, что Международный комитет Совфеда поддержал закон о контрсанкциях, который был приянт Госдумой 22 мая.