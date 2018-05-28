СМИ оценили предполагаемые экономические потери США из-за шторма «Альберто»
Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что по расчётам специалистов аналитической компании Enki Research регион, на который придётся удар стихии, понесёт прямой ущерб в размере до $500 млн. Ещё $600 млн будут потеряны в результате того, что в затронутые штормом штаты не приедут туристы.
Эксперты указывают на то, что наибольшую угрозу представляют наводнения, в особенности на территории, удалённой от побережья.
Также мощный ветер может привести к тому, что будут падать деревья, повреждая при этом постройки, автомобили и линии электропередачи.
Ранее сообщалось, что власти Флориды, Миссисипи и Алабамы объявили чрезвычайное положение из-за шторма «Альберто».