СМИ оценили предполагаемые экономические потери США из-за шторма «Альберто»

США могут понести экономические потери в размере $1 млрд из-за прихода шторма «Альберто» на территорию страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что по расчётам специалистов аналитической компании Enki Research регион, на который придётся удар стихии, понесёт прямой ущерб в размере до $500 млн. Ещё $600 млн будут потеряны в результате того, что в затронутые штормом штаты не приедут туристы.

Эксперты указывают на то, что наибольшую угрозу представляют наводнения, в особенности на территории, удалённой от побережья.

Также мощный ветер может привести к тому, что будут падать деревья, повреждая при этом постройки, автомобили и линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что власти Флориды, Миссисипи и Алабамы объявили чрезвычайное положение из-за шторма «Альберто».