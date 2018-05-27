В Алабаме объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто»
Губернатор американского штата Алабама Кей Айви объявила чрезвычайное положение в связи с приближающимся к побережью ураганом «Альберто».
Об этом сообщает The Charlotte Observer.
Айви предупредила жителей, что они должны быть «подготовлены к потенциально сильному наводнению».
Ранее сообщалось, что власти Флориды, а также власти Миссисипи объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто».
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