В Алабаме объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто»

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Губернатор американского штата Алабама Кей Айви объявила чрезвычайное положение в связи с приближающимся к побережью ураганом «Альберто».

Об этом сообщает The Charlotte Observer.

Айви предупредила жителей, что они должны быть «подготовлены к потенциально сильному наводнению».

Ранее сообщалось, что власти Флориды, а также власти Миссисипи объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто».

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