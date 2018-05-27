В Миссисипи объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто»

Губернатор американского штата Миссисипи Фил Брайант объявил чрезвычайное положение в связи с приближающимся к побережью ураганом «Альберто».

Об этом сообщает ABC.

По его словам, он готов привлечь «Национальную гвардию и другие ресурсы, если это будет необходимо», чтобы справиться с ударом стихии и его последствиями.

Ранее сообщалось, что во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто».