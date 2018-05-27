В Миссисипи объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто»
Губернатор американского штата Миссисипи Фил Брайант объявил чрезвычайное положение в связи с приближающимся к побережью ураганом «Альберто».
Об этом сообщает ABC.
По его словам, он готов привлечь «Национальную гвардию и другие ресурсы, если это будет необходимо», чтобы справиться с ударом стихии и его последствиями.
Ранее сообщалось, что во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто».
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