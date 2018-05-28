Более 5 тысяч человек эвакуированы на Кубе из-за шторма «Альберто»

Власти Кубы эвакуировали более 5 тыс. человек из опасных районов страны в связи с бушующим в Мексиканском заливе штормом «Альберто».

Об этом сообщает El Nuevo Herald.

Отмечается, что удар стихии привёл к подъёму уровня воды в реках и водохранилищах, а также к подтоплению низменных районов в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матансас, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус.

Уточняется, что больше всего из-за шторма пострадала провинция Санкти-Спиритус, только оттуда были эвакуированы 3,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что власти Флориды, Миссисипи и Алабамы объявили чрезвычайное положение из-за «Альберто».