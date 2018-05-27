Трамп заявил о «разрушенных жизнях» из-за «российского расследования» в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что жизни людей, приехавших в Вашингтон работать в федеральных учреждениях, были разрушены в результате расследования «вмешательства» России в американские выборы.
Трамп заявил о «разрушенных жизнях» из-за «российского расследования» в США
  • Reuters

«Кто вернёт молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами и с желанием помочь нашей стране... Они вернулись домой разбитыми в пух и прах!» — написал он в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что даже шпион в его предвыборном штабе не смог доказать «сговор» с Россией, поскольку его не было.

Также стало известно, что Минюст США организует проверку для установления возможных нарушений при проведении расследования ФБР о «вмешательстве» России в выборы.

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