Минобороны сообщило о гибели российских военнослужащих при обстреле боевиков в Сирии

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RT
Во время нападения террористов в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли российские военнослужащие. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в RT.
Минобороны сообщило о гибели российских военнослужащих при обстреле боевиков в Сирии
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Как отмечается, артиллерийская батарея правительственных войск САР была атакована мобильными группами террористов.

«Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой», — отмечается в сообщении.

В ходе боя военнослужащие уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным вооружением.

Отмечается, что два российских военных советника погибли на месте.

Ещё пятеро были доставлены в российский военный госпиталь. Жизнь двоих из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела террористами Дамаска пострадали три человека.

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