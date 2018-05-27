Минобороны сообщило о гибели российских военнослужащих при обстреле боевиков в Сирии
- Архивное фото
- Reuters
Как отмечается, артиллерийская батарея правительственных войск САР была атакована мобильными группами террористов.
«Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой», — отмечается в сообщении.
В ходе боя военнослужащие уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным вооружением.
Отмечается, что два российских военных советника погибли на месте.
Ещё пятеро были доставлены в российский военный госпиталь. Жизнь двоих из них спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела террористами Дамаска пострадали три человека.