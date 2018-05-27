Минобороны сообщило о гибели российских военнослужащих при обстреле боевиков в Сирии

Во время нападения террористов в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли российские военнослужащие. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в RT.

Как отмечается, артиллерийская батарея правительственных войск САР была атакована мобильными группами террористов.

«Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой», — отмечается в сообщении.

В ходе боя военнослужащие уничтожили 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным вооружением.

Отмечается, что два российских военных советника погибли на месте.

Ещё пятеро были доставлены в российский военный госпиталь. Жизнь двоих из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела террористами Дамаска пострадали три человека.