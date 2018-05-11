СМИ: В результате обстрела террористами Дамаска пострадали три человека
Террористы обстреляли районы города Дамаск в Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в полиции.
- Reuters
Отмечается, что в результате обстрела пострадали трое мирных граждан.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР сообщили, что четыре человека получили ранения при обстреле боевиками жилых кварталов Дамаска.
29 апреля, как передавало ФАН, в Сирии было выявлено четыре случая нарушения режима прекращения огня за сутки.
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