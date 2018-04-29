Центр по примирению сообщил о пострадавших при обстрелах в Дамаске жителях

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что четыре человека пострадали в результате обстрелов жилых кварталов южной части Дамаска.

«28 апреля боевики незаконных вооружённых формирований из квартала Мухайам-эль-Ярмук подвергли миномётному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон и Кадем в южной части Дамаска. Ранены четыре мирных жителя», — цитирует его ТАСС.

Евтушенко также добавил, что более 600 сирийцев за минувшие сутки вернулись в свои дома из лагерей беженцев.

Всего же благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирии домой вернулись более 63,4 тыс. жителей Восточной Гуты.

Ранее ФАН сообщало, что Россия и Турция в составе комиссии по перемирию в Сирии выявили по четыре случая нарушения режима прекращения огня за сутки.