В Генштабе заявили о значительных успехах по освобождению ключевых районов Сирии от боевиков

Армия САР при поддержке ВКС России достигла значительных успехов по освобождению ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«С начала этого года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России достигнуты значительные успехи по освобождению ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок», — цитирует Рудского РИА Новости.

По его словам, освобождены Идлиб, пригороды Дамаска, Восточная Гута, Восточный Каламун, Ярмук и северные районы провинции Хомс.

«Завершена операция правительственных войск по освобождению всех пригородов Дамаска», — добавил Рудской.

Ранее армия САР взяла под полный контроль Дамаск и его окраины.