В Генштабе заявили о значительных успехах по освобождению ключевых районов Сирии от боевиков

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Армия САР при поддержке ВКС России достигла значительных успехов по освобождению ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«С начала этого года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России достигнуты значительные успехи по освобождению ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок», — цитирует Рудского РИА Новости.

По его словам, освобождены Идлиб, пригороды Дамаска, Восточная Гута, Восточный Каламун, Ярмук и северные районы провинции Хомс.

«Завершена операция правительственных войск по освобождению всех пригородов Дамаска»,  — добавил Рудской.

Ранее армия САР взяла под полный контроль Дамаск и его окраины. 

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