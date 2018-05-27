Южная Корея предупредила США о встрече Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном
Об этом он сообщил РИА Новости.
«Да, они проинформировали нас заранее», — сказал он.
При этом Палладино не стал уточнять, связывались ли власти Южной Кореи с США после завершения саммита.
Ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин второй раз за месяц встретились в демилитаризованной зоне. Лидеры двух стран обменялись мнениями по реализации согласованной ранее мирной декларации и обсудили подготовку саммита США — КНДР.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию.