Южная Корея предупредила США о встрече Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном

Директор по связям с прессой Национального совета безопасности при Белом доме США Роберт Палладино заявил, что власти Сеула заранее проинформировали американскую сторону о встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом он сообщил РИА Новости.

«Да, они проинформировали нас заранее», — сказал он.

При этом Палладино не стал уточнять, связывались ли власти Южной Кореи с США после завершения саммита.

Ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин второй раз за месяц встретились в демилитаризованной зоне. Лидеры двух стран обменялись мнениями по реализации согласованной ранее мирной декларации и обсудили подготовку саммита США — КНДР.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию.