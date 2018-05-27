Южная Корея предупредила США о встрече Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном

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Директор по связям с прессой Национального совета безопасности при Белом доме США Роберт Палладино заявил, что власти Сеула заранее проинформировали американскую сторону о встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом он сообщил РИА Новости.

«Да, они проинформировали нас заранее», — сказал он.

При этом Палладино не стал уточнять, связывались ли власти Южной Кореи с США после завершения саммита.

Ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин второй раз за месяц встретились в демилитаризованной зоне. Лидеры двух стран обменялись мнениями по реализации согласованной ранее мирной декларации и обсудили подготовку саммита США — КНДР. 

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию.

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