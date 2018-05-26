Делегация Белого дома отправится в Сингапур для подготовки саммита США и КНДР

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Американская правительственная делегация отправится в Сингапур, как и планировалось, чтобы подготовить площадку для встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Делегация Белого дома отправится в Сингапур для подготовки саммита США и КНДР
  • Reuters

По её словам, группа Белого дома отправится в Сингапур, чтобы «провести подготовку, если саммит состоится».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведёт «очень продуктивные переговоры» с Пхеньяном и саммит двух стран может состояться.

24 мая американский лидер отменил саммит США и КНДР, который должен был пройти 12 июня в Сингапуре.

Позднее он заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей.

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