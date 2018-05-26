Делегация Белого дома отправится в Сингапур для подготовки саммита США и КНДР

Американская правительственная делегация отправится в Сингапур, как и планировалось, чтобы подготовить площадку для встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Reuters

По её словам, группа Белого дома отправится в Сингапур, чтобы «провести подготовку, если саммит состоится». JUST IN: The White House pre-advance team for North Korea summit will travel to Singapore as scheduled "in order to prepare should the summit take place," Press Sec. Sanders says. — NBC Politics (@NBCPolitics) 26 мая 2018 г. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведёт «очень продуктивные переговоры» с Пхеньяном и саммит двух стран может состояться. 24 мая американский лидер отменил саммит США и КНДР, который должен был пройти 12 июня в Сингапуре. Позднее он заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей.