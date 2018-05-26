В Центре по примирению назвали число вернувшихся в свои дома за сутки сирийцев

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В Сирии в провинциях Хомс и Восточная Гута за сутки более 300 мирных жителей вернулись в свои дома. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 216 человек, в Восточную Гуту — 134 человека», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ЦПВС продолжает создавать условия для улучшения гуманитарной ситуации в Сирии, а также оказывает медицинскую помощь нуждающемуся населению.

Кроме того, органы безопасности Сирии проводят проверочные мероприятия с бывшими боевиками, которые решили сложить оружие и вернуться к мирной жизни в провинции Хомс.

«За сутки процесс урегулирования статуса прошли 3192 человека. Ими сдано 338 единиц стрелкового оружия», — сказал Евтушенко.

Ранее стало известно, что в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 66 тысяч жителей.

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