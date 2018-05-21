Центр по примирению: в Восточной Гуте за сутки обезврежено 56 взрывных устройств

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Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что специалисты за сутки обезвредили 56 самодельных взрывных устройств в Восточной Гуте.

«В Восточной Гуте за минувшие сутки проверено 18 зданий. Обнаружено и обезврежено 11 мин, 17 снарядов и 56 самодельных взрывных устройств», — заявил он.

Уточняется, что подготовленные российскими специалистами инженерно-сапёрные подразделения сирийской армии продолжают работу по обеспечению безопасности населения и объектов социально-экономической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в освобождённых от боевиков восточных районах сирийской провинции Хомс были обнаружены склады с оружием из стран — участниц НАТО.

29 апреля, как передавало ФАН, в Сирии было выявлено четыре случая нарушения режима прекращения огня за сутки. 

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