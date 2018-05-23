Центр по примирению: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 66 тысяч жителей
«Благодаря улучшению гуманитарной ситуации из лагерей беженцев и временно перемещённых лиц в свои дома уже вернулись 66 257 жителей Восточной Гуты», — заявил Евтушенко.
Восточная Гута была освобождена от боевиков весной этого года.
«На сегодняшний день в населённых пунктах Восточной Гуты разминировано 453 здания и сооружения, 32 км дорог. Обнаружено и обезврежено 956 взрывоопасных предметов», — рассказал генерал-майор.
По его словам, за обезвреживание отвечает сирийская армия.
Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте за сутки обезврежено 56 взрывных устройств.