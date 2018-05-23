Центр по примирению: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 66 тысяч жителей

В свои дома в сирийской провинции Восточная Гута вернулись более 66 тыс. местных жителей, передаёт Интерфакс со ссылкой на начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко.

«Благодаря улучшению гуманитарной ситуации из лагерей беженцев и временно перемещённых лиц в свои дома уже вернулись 66 257 жителей Восточной Гуты», — заявил Евтушенко.

Восточная Гута была освобождена от боевиков весной этого года.

«На сегодняшний день в населённых пунктах Восточной Гуты разминировано 453 здания и сооружения, 32 км дорог. Обнаружено и обезврежено 956 взрывоопасных предметов», — рассказал генерал-майор.

По его словам, за обезвреживание отвечает сирийская армия.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте за сутки обезврежено 56 взрывных устройств.