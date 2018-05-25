Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри получила собственный герб

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Американская актриса Меган Маркл, которой был пожалован титул герцогини Суссекской, получила собственный герб.
Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри получила собственный герб
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Отмечается, что на гербе изображены цветы, солнце и море, напоминающие о родине Маркл, — Калифорнии.

«Голубой фон герба символизирует Тихий океан, омывающий калифорнийское побережье, а два золотых луча, пересекающих герб, — солнечность родного штата герцогини. Три пера означают общение и силу слов. На траве в нижней части герба — несколько калифорнийских маков и акокантер, растущих в Кенсингтонском дворце», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских.

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