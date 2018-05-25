Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Алеппо

Российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Алеппо, сообщает телеканал «Звезда».

Благотворительные акции проведены в населённых пунктах Берлехин и Тель-Аджар. Жителям выданы 200 продовольственных наборов и свежий хлеб.

Медицинскую помощь за сутки оказали 20 сирийцам, в том числе восьми детям.

Российская сторона совместно с сирийским правительством проводит мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама, Хомс и Риф Дамаск. Предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах.

Ранее сообщалось, что сирийские коммунальные службы восстановили электроснабжение на 15% территории Восточной Гуты.