Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Алеппо

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Российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Алеппо, сообщает телеканал «Звезда».

Благотворительные акции проведены в населённых пунктах Берлехин и Тель-Аджар. Жителям выданы 200 продовольственных наборов и свежий хлеб.

Медицинскую помощь за сутки оказали 20 сирийцам, в том числе восьми детям.

Российская сторона совместно с сирийским правительством проводит мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама, Хомс и Риф Дамаск. Предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах.

Ранее сообщалось, что сирийские коммунальные службы восстановили электроснабжение на 15% территории Восточной Гуты.

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