Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Алеппо
Благотворительные акции проведены в населённых пунктах Берлехин и Тель-Аджар. Жителям выданы 200 продовольственных наборов и свежий хлеб.
Медицинскую помощь за сутки оказали 20 сирийцам, в том числе восьми детям.
Российская сторона совместно с сирийским правительством проводит мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама, Хомс и Риф Дамаск. Предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах.
Ранее сообщалось, что сирийские коммунальные службы восстановили электроснабжение на 15% территории Восточной Гуты.