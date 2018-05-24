Коммунальные службы Сирии восстановили электроснабжение на 15% территории Восточной Гуты

Сирийские коммунальные службы восстановили электроснабжение на 15% территории Восточной Гуты. Об этом сообщил начальник местной электростанции Ахмат Машрут.

«Здесь орудовали террористы — они разграбили всё. Украли оборудование. Что-то пришлось строить с нуля. Нам уже удалось многое сделать. Станция выдает электричества, чтобы обеспечить несколько поселений. Примерно 15% Восточной Гуты», — цитирует его РИА Новости.

Машрут также выразил надежду на то, что в скором времени электростанция будет работать так же, как и в довоенный период.

В январе ФАН передавало, что в сирийском Алеппо возобновила работу электростанция, разрушенная в ходе боевых действий.