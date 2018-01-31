Россия и Сирия подписали «дорожную карту» сотрудничества в сфере энергетики
Глава Минэнерго России Александр Новак и министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухейр Харбутли подписали «дорожную карту» сотрудничества в сфере энергетики в 2018 году. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.
«Дорожная карта предусматривает поэтапную реализацию стратегически важных проектов по восстановлению, модернизации, а также строительству новых энергообъектов на территории Сирии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «дорожная карта» также включает в себя сотрудничество «в области электроэнергетики».
Ранее ФАН передавало, что в сирийском Алеппо возобновила работу электростанция, разрушенная в ходе боевых действий.
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