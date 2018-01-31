Россия и Сирия подписали «дорожную карту» сотрудничества в сфере энергетики

Глава Минэнерго России Александр Новак и министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухейр Харбутли подписали «дорожную карту» сотрудничества в сфере энергетики в 2018 году. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.