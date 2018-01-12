В Алеппо возобновила работу электростанция

Короткая ссылка
В сирийском Алеппо возобновила работу электростанция, разрушенная в ходе боевых действий, сообщает ФАН. Она расположена в жилом квартале Бустан аль-Каср.

Станцию восстановили при участии специалистов Министерства энергетики Сирии и муниципального совета Алеппо. Она питает восточные районы города и индустриальную зону в квартале аль-Калас.

Власти Сирийской Арабской Республики приступили к активной фазе восстановления жилых кварталов Восточного Алеппо в январе 2017 года, после зачистки и разминирования города.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119