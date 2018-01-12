В Алеппо возобновила работу электростанция

В сирийском Алеппо возобновила работу электростанция, разрушенная в ходе боевых действий, сообщает ФАН. Она расположена в жилом квартале Бустан аль-Каср.

Станцию восстановили при участии специалистов Министерства энергетики Сирии и муниципального совета Алеппо. Она питает восточные районы города и индустриальную зону в квартале аль-Калас.

Власти Сирийской Арабской Республики приступили к активной фазе восстановления жилых кварталов Восточного Алеппо в январе 2017 года, после зачистки и разминирования города.

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