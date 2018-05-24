Генсек ООН прокомментировал отмену саммита США и КНДР в Сингапуре
«Я очень озабочен отменой саммита, запланированного в Сингапуре между президентом США и лидером КНДР», — приводит его заявление The Jerusalem Post.
BREAKING UN chief Guterres calls for dialog after Trump cancels North Korea summit https://t.co/2jvu9s0JPdpic.twitter.com/cHdE45fGD9— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 24 мая 2018 г.
Гутерреш призвал стороны «продолжать диалог для поиска выхода на мирную и полную денуклеаризацию Корейского полуострова».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.