Генсек ООН прокомментировал отмену саммита США и КНДР в Сингапуре

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал отмену саммита США и КНДР в Сингапуре, запланированного на 12 июня.

«Я очень озабочен отменой саммита, запланированного в Сингапуре между президентом США и лидером КНДР», — приводит его заявление The Jerusalem Post.

Гутерреш призвал стороны «продолжать диалог для поиска выхода на мирную и полную денуклеаризацию Корейского полуострова».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

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