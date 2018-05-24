Путин выразил надежду на возобновление диалога между США и КНДР

Россия надеется, что Соединённые Штаты продолжат диалог с КНДР и саммит двух стран состоится, заявил российский президент Владимир Путин.

«Что касается отмены встречи на высшем уровне лидеров США и КНДР, мы лично восприняли это известие с сожалением, потому что мы рассчитывали на существенный шаг к разрядке на Корейском полуострове», — заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Ким Чен Ын со своей стороны «сделал всё, что он предварительно обещал сделать».

«Мы надеемся, что диалог будет продолжен и встреча состоится», — подытожил президент России.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.