Путин выразил надежду на возобновление диалога между США и КНДР

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Россия надеется, что Соединённые Штаты продолжат диалог с КНДР и саммит двух стран состоится, заявил российский президент Владимир Путин.

«Что касается отмены встречи на высшем уровне лидеров США и КНДР, мы лично восприняли это известие с сожалением, потому что мы рассчитывали на существенный шаг к разрядке на Корейском полуострове», — заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Ким Чен Ын со своей стороны «сделал всё, что он предварительно обещал сделать».

«Мы надеемся, что диалог будет продолжен и встреча состоится», — подытожил президент России.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

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