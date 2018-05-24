Президент Южной Кореи созвал встречу с министрами после отмены саммита США с КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводит срочную встречу с министрами после заявления американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита с КНДР.
Президент Южной Кореи созвал встречу с министрами после отмены саммита США с КНДР
  • Reuters

Как сообщает «Рёнхап», во встрече принимают участие секретарь Совета национальной безопасности страны, глава МИД Южной Кореи, глава Министерства по делам национального объединения, а также министр обороны и глава Национального разведывательного управления. 

«Мы пытаемся понять намерения президента Трампа и проанализировать, что конкретно он имел в виду», — заявил представитель администрации южнокорейского президента.

Ранее президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения саммита в Сингапуре 12 июня.

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