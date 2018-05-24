США внесли в санкционный список по Ирану иранские и турецкие компании
США внесли в санкционный список по Ирану троих человек и шесть компаний. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
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Как отмечается, в список попали иранские авиакомпании Dena Airways и Blue Airways. Также туда вошли четыре турецкие компании.
Ранее в список был включён глава иранского Центробанка Валиолла Сеиф.
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