США внесли в санкционный список по Ирану иранские и турецкие компании

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США внесли в санкционный список по Ирану троих человек и шесть компаний. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
США внесли в санкционный список по Ирану иранские и турецкие компании
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Как отмечается, в список попали иранские авиакомпании Dena Airways и Blue Airways. Также туда вошли четыре турецкие компании.

Ранее в список был включён глава иранского Центробанка Валиолла Сеиф. 

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