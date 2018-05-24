Пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении
- Reuters
Об этом сообщает газета The Guardian.
В ходе беседы Борис Джонсон обсудил с выдававшим себя за Пашиняна пранкером ситуацию вокруг инцидента в Солсбери, а также отношения с Россией.
«Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет», — заявил Джонсон в ходе беседы.
Как сообщается, во время разговора глава британского МИД, в частности, пообещал «продолжить закручивать гайки в отношении некоторых олигархов в окружении» российского президента Владимира Путина.
В МИД Великобритании подтвердили данный разговор.
В апреле пранкеры Лексус и Вован рассказали о беседе с главой ОЗХО Ахметом Узюмджю, которую они вели, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.