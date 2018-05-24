Пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном от имени армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении
  • Reuters

Об этом сообщает газета The Guardian.

В ходе беседы Борис Джонсон обсудил с выдававшим себя за Пашиняна пранкером ситуацию вокруг инцидента в Солсбери, а также отношения с Россией.

«Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет», — заявил Джонсон в ходе беседы.

Как сообщается, во время разговора глава британского МИД, в частности, пообещал «продолжить закручивать гайки в отношении некоторых олигархов в окружении» российского президента Владимира Путина.

В МИД Великобритании подтвердили данный разговор.

В апреле пранкеры Лексус и Вован рассказали о беседе с главой ОЗХО Ахметом Узюмджю, которую они вели, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

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