В ОЗХО подтвердили факт разговора российских пранкеров с генсеком организации
- Reuters
«Конечно, досадно, что это произошло. Аудио и расшифровка показывают, что генеральный директор максимально чётко и последовательно разъясняет важную и квалифицированную работу ОЗХО. При этом неважно, говорит ли он со странами-участниками, премьер-министром или пранкером», — сказал RT спикер организации.
23 апреля пранкеры Лексус и Вован рассказали о беседе с главой ОЗХО, которую они вели, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.