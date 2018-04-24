В ОЗХО подтвердили факт разговора российских пранкеров с генсеком организации

Короткая ссылка
Представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердил RT, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели разговор с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.
В ОЗХО подтвердили факт разговора российских пранкеров с генсеком организации
  • Reuters

«Конечно, досадно, что это произошло. Аудио и расшифровка показывают, что генеральный директор максимально чётко и последовательно разъясняет важную и квалифицированную работу ОЗХО. При этом неважно, говорит ли он со странами-участниками, премьер-министром или пранкером», — сказал RT спикер организации.

23 апреля пранкеры Лексус и Вован рассказали о беседе с главой ОЗХО, которую они вели, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных