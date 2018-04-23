Пранкеры Лексус и Вован рассказали о беседе с главой ОЗХО

Короткая ссылка
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) переговорили с главой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджю, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Пранкеры Лексус и Вован рассказали о беседе с главой ОЗХО
  • Лексус и Вован
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

Они рассказали, что обсудили ситуацию вокруг Сергея и Юлии Скрипаль, которых якобы отравили веществом A-234.

«По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то ещё, и это может быть правдой», — приводит слова Узюмджю kp.ru.

Глава ОЗХО не исключил, что химикат теоретически мог быть произведён в США, так как материалы для его производства легкодоступны.

При этом, по его утверждению, эксперты ОЗХО согласны с заключением, представленным властями Великобритании.

Ранее бывший шпион, внедрившийся в ЦРУ, Карел Кёхер заявил, что Россия определённо не стоит за отравлением Скрипалей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных