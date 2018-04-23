Пранкеры Лексус и Вован рассказали о беседе с главой ОЗХО

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) переговорили с главой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджю, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Они рассказали, что обсудили ситуацию вокруг Сергея и Юлии Скрипаль, которых якобы отравили веществом A-234.

«По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то ещё, и это может быть правдой», — приводит слова Узюмджю kp.ru.

Глава ОЗХО не исключил, что химикат теоретически мог быть произведён в США, так как материалы для его производства легкодоступны.

При этом, по его утверждению, эксперты ОЗХО согласны с заключением, представленным властями Великобритании.

Ранее бывший шпион, внедрившийся в ЦРУ, Карел Кёхер заявил, что Россия определённо не стоит за отравлением Скрипалей.