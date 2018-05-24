Эксперт оценил заявление Трампа об изучении влияния импорта автомобилей на нацбезопасность

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты могут начать изучение степени влияния импорта автомобилей на национальную безопасность страны.

«Такого рода мера является результатом двух процессов. Первый связан с активной деятельностью американского автомобильного лобби, второй с наступлением предвыборного периода переизбрания конгресса в этом году. Противостояние американского автопрома с любым внешним конкурентом длится с 1970-х годов. Сейчас под ударом окажутся японские, европейские и китайские производители запчастей и готовой продукции. Дональд Трамп последовательно выполняет те обещания бизнесу, которые он давал в период своей предвыборной кампании. Такой протекционизм становится отличительной особенностью внешней экономической политики США», — отметил Ярыгин.

Также эксперт добавил, что «автопром — сфера, которая является очень политизированной и чувствительной для США».

«Автопром — одна из сфер ярчайшего противостояния американских и внешних производителей. Трамп без использования внутреннего регулирования просто применит другого рода инструменты, чтобы сохранить и развивать автомобильную промышленность, наращивать число рабочих мест. До ноября мы увидим ещё проявления подобной природы, может быть, там же окажется и фармацевтика. Есть ряд отраслей, которые государство может не только защищать, но и стимулировать, ограничивая импорт извне», — заключил Ярыгин.

По его словам, такая мера вполне логична и предсказуема, а «современным производителям и компаньонам США надо задумываться, как действовать на опережение, чтобы обезопасить себя и свои торговые связи со Штатами».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут начать изучение степени влияния импорта автомобилей на национальную безопасность страны.

24 мая американские СМИ передавали, что в США рассматривается возможность введения пошлин на импорт автомобилей в размере до 25%.