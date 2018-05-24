В ЕК призвали противодействовать «антиевропейскому» влиянию российских СМИ на Балканах

Исследовательский центр Европейской комиссии опубликовал отчёт об обеспечении безопасности на Балканах. В документе ведомства, с которым ознакомился RT, отмечается, что российские СМИ расширяют своё влияние в регионе.

В частности, авторы отчёта подчёркивают, что российское информационное агентство Sputnik «оказывает непропорциональное влияние» на страны Западных Балкан.

«В последние несколько лет Россия расширила свою деятельность в медиасреде Западных Балкан. Так, к примеру, новостной ресурс Sputnik пользуется на данный момент чрезмерно большим влиянием в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), а в рамках других платформ зачастую навязывается негативное отношение к Европе и восхваляется военное сотрудничество с Россией», — отмечается в документе.

Сотрудники исследовательского центра Еврокомиссии призывают усилить сотрудничество со странами региона для борьбы с дезинформацией и противодействия «антиевропейскому влиянию СМИ». Евросоюзу предлагается не только «разобраться с источниками пропаганды и дезинформации», но и инвестировать в образование и медиаграмотность населения Балкан.

В 2017 году ЕС создал оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям на Западных Балканах. В документе исследовательского центра отмечается, что она может быть присоединена к таким же группам на востоке и юге региона, чтобы «противодействовать пагубной внешней пропаганде и дезинформации» и укрепить позиции независимых СМИ в регионе.

Ранее парламент Латвии поддержал в первом чтении поправки к закону, которые сократят вещание российского телевидения в стране. Согласно инициативе, в основных пакетах услуг телевидения 90% контента должно быть на языках Евросоюза. В декабре прошлого года в Латвии призвали закрепить за российскими телеканалами статус иноагентов.