В ЕП рассказали, какие темы обсуждались во время встречи с Цукербергом

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Спикер Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни рассказал, какие вопросы в том числе обсуждались в ходе встречи европарламентариев с главой компании Facebook Марком Цукербергом.

«Мы поднимали вчера на встрече с Марком Цукербергом вопрос противодействия религиозной нетерпимости, антисемитизму и получили с его стороны официальные заверения в этой связи», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Цукерберг принял участие в слушаниях в Европарламенте по проблеме сохранности личных данных пользователей.

В апреле стало известно, что число владельцев аккаунтов в социальной сети Facebook, чьи данные незаконно перешли во владение компании Cambridge Analytica, составило 87 млн.

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