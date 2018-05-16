Цукерберг намерен выступить в Европарламенте по делу об утечке данных

Основатель Facebook Марк Цукерберг согласился выступить в Европарламенте в связи с делом об утечке личных данных пользователей соцсети. Об этом заявил председатель ЕП Антонио Таяни.

«Основатель и глава Facebook принял наше приглашение и прибудет в Брюссель при первой возможности, надеюсь, уже на следующей неделе, чтобы встретиться с лидерами политических групп и главой и докладчиком комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам», — говорится в сообщении.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb — Antonio Tajani (@EP_President) 16 мая 2018 г.

В апреле стало известно, что число пользователей Facebook, чьи данные перешли во владение компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн.

Позднее основатель социальной сети Марк Цукерберг принял участие в сенатских слушаниях по делу об утечке данных.