Цукерберг намерен выступить в Европарламенте по делу об утечке данных
- Reuters
«Основатель и глава Facebook принял наше приглашение и прибудет в Брюссель при первой возможности, надеюсь, уже на следующей неделе, чтобы встретиться с лидерами политических групп и главой и докладчиком комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам», — говорится в сообщении.
Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb— Antonio Tajani (@EP_President) 16 мая 2018 г.
В апреле стало известно, что число пользователей Facebook, чьи данные перешли во владение компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн.
Позднее основатель социальной сети Марк Цукерберг принял участие в сенатских слушаниях по делу об утечке данных.