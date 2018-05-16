Цукерберг намерен выступить в Европарламенте по делу об утечке данных

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Основатель Facebook Марк Цукерберг согласился выступить в Европарламенте в связи с делом об утечке личных данных пользователей соцсети. Об этом заявил председатель ЕП Антонио Таяни.
Цукерберг намерен выступить в Европарламенте по делу об утечке данных
  • Reuters

«Основатель и глава Facebook принял наше приглашение и прибудет в Брюссель при первой возможности, надеюсь, уже на следующей неделе, чтобы встретиться с лидерами политических групп и главой и докладчиком комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам», — говорится в сообщении.

В апреле стало известно, что число пользователей Facebook, чьи данные перешли во владение компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн.

Позднее основатель социальной сети Марк Цукерберг принял участие в сенатских слушаниях по делу об утечке данных. 

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