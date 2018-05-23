В Совфеде оценили видеообращение Юлии Скрипаль

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Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил видеообращение Юлии Скрипаль.

«Тот факт, что она заявила о своём желании вернуться в Россию — это хорошее известие», — заявил он.

По его словам, нельзя не отметить, что Скрипаль находится под колоссальным давлением. Он также считает, что официальный Лондон не заинтересован в её возвращении в Россию.

Со своей стороны, политолог Игорь Шатров в беседе с kp.ru предположил, что Скрипаль «склоняли» к более жёстким заявлениям в адрес России, но удалось добиться лишь отказа от сотрудничества с российскими дипломатами.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Великобритании обеспокоены видеообращением Скрипаль.

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