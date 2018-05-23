Экс-глава ФБР Коми прокомментировал использование спецслужбой информаторов

Использование программы конфиденциальных источников информации строго регламентировано и важно для защиты Соединённых Штатов, заявил бывший глава ФБР Джеймс Коми, комментируя ситуацию вокруг расследования возможного внедрения спецслужбы в президентские выборы.

Facts matter. The FBI’s use of Confidential Human Sources (the actual term) is tightly regulated and essential to protecting the country. Attacks on the FBI and lying about its work will do lasting damage to our country. How will Republicans explain this to their grandchildren? — James Comey (@Comey) 23 мая 2018 г.

«Факты имеют значение. Использование ФБР конфиденциальных источников информации (реально существующий термин) жёстко регламентируется и играет важную роль в защите нашей страны. Нападки на ФБР и ложь о работе спецслужбы нанесут ущерб США на долгое время. Как республиканцы объяснят это своим внукам?» — написал Коми в Twitter.

Ранее в палате представителей США призвали назначить нового специального прокурора для расследования возможных нарушений со стороны ФБР или Министерства юстиции во время американских выборов 2016 года.

Как заявил президент США Дональд Трамп, если появятся доказательства того, что в его предвыборной команде был информатор ФБР, то это станет позором для всей страны.