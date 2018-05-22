В США призвали назначить нового спецпрокурора по делу о влиянии Минюста и ФБР на выборы

В палате представителей США призвали назначить нового специального прокурора для расследования возможного совершения нарушений со стороны Федерального бюро расследований или Министерства юстиции во время американских выборов 2016 года.

Соответствующее предложение внёс член палаты представителей Ли Зелдин.

«Генеральный прокурор США должен назначить спецпрокурора для расследования неправомерных действий Министерства юстиции и Федерального бюро расследований, включая расследование злоупотребления программой слежки, как и почему завершилось расследование в отношении Хиллари Клинтон, а также как и

почему началось расследование «сговора» Дональда Трампа с Россией», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Минюст США организует проверку, чтобы установить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования ФБР о «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года.

Также заместитель генпрокурора США Род Розенстайн призвал включить в расследование злоупотребления программой слежки вопрос возможного внедрения ФБР в президентскую кампанию Трампа.