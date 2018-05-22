В США призвали назначить нового спецпрокурора по делу о влиянии Минюста и ФБР на выборы
Соответствующее предложение внёс член палаты представителей Ли Зелдин.
«Генеральный прокурор США должен назначить спецпрокурора для расследования неправомерных действий Министерства юстиции и Федерального бюро расследований, включая расследование злоупотребления программой слежки, как и почему завершилось расследование в отношении Хиллари Клинтон, а также как и
почему началось расследование «сговора» Дональда Трампа с Россией», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что Минюст США организует проверку, чтобы установить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования ФБР о «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года.
Также заместитель генпрокурора США Род Розенстайн призвал включить в расследование злоупотребления программой слежки вопрос возможного внедрения ФБР в президентскую кампанию Трампа.