Журналисты Южной Кореи вылетели в КНДР освещать закрытие ядерного полигона

Южнокорейские журналисты отправились в город Вонсан (Северная Корея) для освещения процесса закрытия ядерного полигона Пхунгери. Об этом сообщает Kyodo.

Как заявили в Министерстве объединения Республики Корея, журналисты отправились в Вонсан на северокорейском правительственном самолёте.

Вонсан расположен на восточном побережье Северной Кореи.

Отмечается, что после перелёта журналистам придётся проехать более 10 часов на специальном поезде, чтобы добраться до ядерного объекта.

Ранее стало известно, что в КНДР приняли список южнокорейских журналистов, которые будут освещать закрытие полигона Пхунгери.